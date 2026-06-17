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Общество

Сроки завершения строительства школы на Запсковье перенесли на 2028 год

Строительство школы на одну тысячу мест на Запсковье в Пскове фактически приостановлено с июня 2025 года. Концессионер заявил о нехватке средств, в Арбитражный суд подан иск о расторжении соглашения. В федеральное правительство направлена новая «дорожная карта» с переносом сроков завершения на конец 2028 года. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания Псковской области заявил министр экономического развития региона Андрей Михеев, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Как пояснил министр, вопрос о концессии на строительство школы рассматривался в рамках отчёта о соблюдении условий концессионных соглашений за 2025 год. Он признал, что с июня прошлого года строительство объекта фактически остановлено.

Вице-спикер парламента Игорь Дитрих попросил докладчика рассказать не только о реализуемых соглашениях, но и поделиться планами на ближайшее будущее. По словам Андрея Михеева, в проработке также находится вопрос о концессии на реконструкцию аэропортового комплекса. Министр подчеркнул, что концессия позволяет привлечь внебюджетное финансирование к решению задач, на которые в моменте не хватает бюджетных средств.

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