Многодетным семьям в Псковской области хотят предоставлять 200 тысяч рублей вместо земельного участка
Многодетным семьям в Псковской области, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье, предлагают предоставлять 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка. Соответствующий законопроект единогласно поддержали члены комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания сегодня, 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
Законопроект разработало правительство региона. Как уточнила министр социальной защиты Ольга Евстигнеева, данная мера распространяется только на те многодетные семьи, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. На сегодняшний день это 179 семей.
Выплата будет предоставляться по выбору семьи – либо земельный участок, либо денежная компенсация. Инициатива направлена на расширение возможностей для улучшения жилищных условий многодетных семей региона.
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