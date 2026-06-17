Многодетным семьям в Псковской области хотят предоставлять 200 тысяч рублей вместо земельного участка

14:47, 17 июня 2026, ПАИ

Многодетным семьям в Псковской области, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье, предлагают предоставлять 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка. Соответствующий законопроект единогласно поддержали члены комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания сегодня, 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект разработало правительство региона. Как уточнила министр социальной защиты Ольга Евстигнеева, данная мера распространяется только на те многодетные семьи, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. На сегодняшний день это 179 семей.

Выплата будет предоставляться по выбору семьи – либо земельный участок, либо денежная компенсация. Инициатива направлена на расширение возможностей для улучшения жилищных условий многодетных семей региона.