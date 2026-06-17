Магомедсалам Магомедов в Пскове: Попытки расколоть Россию по национальному признаку не увенчаются успехом

16:56, 17 июня 2026, ПАИ

Вопросы реализации государственной национальной политики и укрепления межнационального согласия обсудили на окружном семинаре-совещании в Пскове. Итоги мероприятия подвел заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

По его словам, в ходе встречи участники обсудили актуальные задачи, стоящие перед регионами, проанализировали результаты работы субъектов по реализации государственной национальной политики и рассмотрели проблемные вопросы. «У нас был очень серьёзный, конструктивный разговор. Обсудили все актуальные задачи, которые стоят перед регионами. Провели определённый анализ, выделили тех, кто успешно справляется с реализацией государственной национальной политики, также рассмотрели проблемные регионы, указали на те проблемы, которые в этих регионах есть, и рекомендации, как эти проблемы решать», – отметил он.

Характеризуя ситуацию в Северо-Западном федеральном округе, спикер заявил, что межнациональные отношения остаются стабильными. «В целом, характеризуя состояние межнациональных отношений в Северо-Западном федеральном округе, мы считаем их доброжелательными, стабильными, контролируемыми», – подчеркнул заместитель руководителя администрации президента.

При этом он обратил внимание на существующие риски, связанные с внешним информационным воздействием. «Главным образом сейчас эти риски связаны с очень мощным деструктивным информационным влиянием на наше общество со стороны наших врагов и оппонентов. Они считают многонациональность и многоконфессиональность России уязвимым местом и хотят расколоть нашу страну по этим линиям разлома», – сказал Магомедсалам Магомедов.

Однако, по его словам, подобные попытки не достигают цели. «Как сказал наш президент, у них ничего не получится. Как правило, в такие трудные времена народы нашей страны становятся ещё более сплочёнными, происходит консолидация общества перед лицом общей угрозы и общего врага», – отметил он.

Особое внимание Магомедсалам Магомедов уделил объявленному президентом Году единства народов России, подчеркнув его значение для укрепления общероссийской гражданской идентичности.

«Сделать отношения между народами нашей страны, между регионами, между людьми разных национальностей и конфессий ещё более близкими, тёплыми и дружественными – в этом смысл Года единства народов России», – заявил он.

По словам заместителя руководителя администрации президента, вне зависимости от национальности и вероисповедания каждый житель страны должен ощущать свою принадлежность к единому российскому народу. «Каждый гражданин нашей страны, независимо от национальности и вероисповедания, в первую очередь должен чувствовать себя россиянином. Нас объединяют общая история, ответственность за судьбу страны, единые духовно-нравственные ценности. Всё это делает нас единой нацией», – подчеркнул Магомедсалам Магомедов.

Он добавил, что тема единства народа России стала одной из ключевых в новой стратегии государственной национальной политики и легла в основу обсуждений на семинаре-совещании.