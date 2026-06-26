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Политика

43 ТОС, 217 вопросов и 181 решение: Александр Гончаренко подвёл итоги года гордумы

Основным вопросом повестки очередной сессии Псковской городской Думы 26 июня стал отчёт её председателя Александра Гончаренко о деятельности за 2025 год. С докладом выступил сам спикер, подведя итоги работы депутатского корпуса, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В своём выступлении он выделил несколько ключевых тем: нормотворческая деятельность, развитие ТОС, работа с избирателями и забота о ветеранах.

Так, за год провели 12 сессий, приняли 181 нормативный акт, состоялось 54 заседания комитетов, на которых рассмотрели более 217 вопросов. Среди значимых решений – принятие бюджета на 2026–2028 годы и корректировка правил землепользования и застройки.

В 2025 году утвердили границы 43 новых территориальных общественных самоуправлений, на конец года в городе действовало 82 ТОС. В областном конкурсе инициативных проектов победили три заявки ТОС, в городском – 34. На эти средства жители ремонтируют дворы, устанавливают видеонаблюдение, шлагбаумы, скамейки.

Наградами гордумы отмечены 32 человека – в основном сотрудники социальной сферы, военнослужащие и правоохранители.

В прошлом году провели 12 контрольных выездов депутатов в округа, что позволяет оперативно решать проблемы жителей.

Кроме того, проведено пять обучающих встреч в рамках «Дня депутата» – по формированию городской среды, работе с обращениями, соцконтрактам, декларациям и присутствию в соцсетях.

Депутаты, обсуждая доклад спикера, отметили масштабную системную работу по решению вопросов, влияющих на жизнь псковичей.

Глава города Борис Елкин подчеркнул, что гордума и администрация ведут общую работу, которая помогает конструктивно трудиться вместе с жителями.

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