«Всегда на связи»: Сергей Литвиненко – о работе председателя гордумы

11:55, 26 июня 2026, ПАИ

Итоги работы председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко за 2025 год прокомментировал корреспонденту ПАИ депутат гордумы Сергей Литвиненко.

Он напомнил, что за год провели 12 сессий, приняли 181 нормативный акт, состоялось 54 заседания комитетов, на которых рассмотрели более 217 вопросов.

По словам Сергея Литвиненко, все проекты решений в части финансовых обязательств проходят внешнюю проверку контрольно-счётной палаты, что обеспечивает прозрачность бюджетного процесса.

«Что касается работы самого председателя, то можно отметить его участие в федеральных и региональных площадках – форумах ВАРМСУ, Союза представительных органов, совещаниях с губернатором. Это позволяет транслировать интересы Пскова на более высоком уровне», – подчеркнул Сергей Литвиненко. «Внутри Думы взаимодействие выстроено в рабочем режиме: депутаты отмечают, что Александр Георгиевич всегда на связи, и мы работаем в режиме реального времени – это нормальная практика для эффективного взаимодействия».

По мнению депутата, представленный на сессии отчёт позволяет объективно оценить деятельность представительного органа в прошедшем году и подтверждает, что все ключевые направления работы были реализованы в соответствии с установленными задачами.

Добавим, на 49-й сессии Псковской городской Думы, которая состоялась сегодня, 26 июня, депутаты заслушали отчёт председателя гордумы Александра Гончаренко о деятельности за 2025 год. Спикер привёл основные итоги нормотворческой работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.