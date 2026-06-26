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Политика

«Всегда на связи»: Сергей Литвиненко – о работе председателя гордумы

Итоги работы председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко за 2025 год прокомментировал корреспонденту ПАИ депутат гордумы Сергей Литвиненко.

Сергей Литвиненко. Фото: ПАИ

Он напомнил, что за год провели 12 сессий, приняли 181 нормативный акт, состоялось 54 заседания комитетов, на которых рассмотрели более 217 вопросов.

По словам Сергея Литвиненко, все проекты решений в части финансовых обязательств проходят внешнюю проверку контрольно-счётной палаты, что обеспечивает прозрачность бюджетного процесса.

«Что касается работы самого председателя, то можно отметить его участие в федеральных и региональных площадках – форумах ВАРМСУ, Союза представительных органов, совещаниях с губернатором. Это позволяет транслировать интересы Пскова на более высоком уровне», – подчеркнул Сергей Литвиненко. «Внутри Думы взаимодействие выстроено в рабочем режиме: депутаты отмечают, что Александр Георгиевич всегда на связи, и мы работаем в режиме реального времени – это нормальная практика для эффективного взаимодействия».

По мнению депутата, представленный на сессии отчёт позволяет объективно оценить деятельность представительного органа в прошедшем году и подтверждает, что все ключевые направления работы были реализованы в соответствии с установленными задачами.

Добавим, на 49-й сессии Псковской городской Думы, которая состоялась сегодня, 26 июня, депутаты заслушали отчёт председателя гордумы Александра Гончаренко о деятельности за 2025 год. Спикер привёл основные итоги нормотворческой работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

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