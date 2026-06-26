«За всеми цифрами стоит большая работа»: Григорий Стороненков – об итогах работы гордумы

12:59, 26 июня 2026, ПАИ

Депутат Григорий Стороненков, комментируя отчёт председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о работе за 2025 год, особо выделил наградную деятельность и работу с ветеранами. По его словам, Дума в течение года работала в тесном контакте с главой города, администрацией и жителями Пскова.

Депутат отметил, что награждение людей, которые своим трудом делают город лучше, стало доброй традицией.

«Только в 2025 году наградами Псковской городской Думы были отмечены 32 жителя Пскова. Семь человек получили благодарственные письма, один – почётную грамоту, а трое были удостоены медалей «За заслуги перед Псковом». Кроме того, благодарственные письма председателя Думы получили ещё 412 человек. В основном это сотрудники социальной сферы, военнослужащие и представители правоохранительных органов», – рассказал Григорий Стороненков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Отдельно он остановился на подготовке к 80-летию Великой Победы. Он напомнил, что в прошлом году звание «Почётный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны. Весь год проходили памятные мероприятия, ветеранам вручались юбилейные медали. Всего по городу вручили 1 257 медалей, причём более 900 из них ветераны получили лично от депутатов.

По словам депутата, за всеми этими цифрами стоит большая ежедневная работа всей команды городской Думы, и во многом это заслуга Александра Гончаренко, который умеет объединять людей и выстраивать эффективную работу ради общего результата.

Напомним, сегодня, 26 июня прошла 49-я сессия Псковской городской Думы, где ключевым был отчёт спикера Александра Гончаренко о работе за 2025 год.