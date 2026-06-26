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Политика

Михаил Иванов: Работа с жителями – ключевое направление гордумы

Работа с жителями остаётся одним из ключевых направлений деятельности депутатского корпуса, заявил в беседе с корреспондентом ПАИ зампредседателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, комментируя отчёт председателя гордумы Александра Гончаренко о работе за 2025 год.

Михаил Иванов (в центре). Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Михаил Иванов подчеркнул, что за отчётный период депутаты, председатель Думы совместно с главой города, представителями администрации, контрольно-надзорных органов и экспертами провели 12 выездов в избирательные округа.

«Особо хочется подчеркнуть, что работа председателя и депутатского корпуса с жителями Пскова остаётся одним из ключевых направлений, и мы продолжаем активно взаимодействовать с псковичами по всем важным вопросам», – отметил он.

Также Михаил Иванов обратил внимание на системную работу по повышению профессионального уровня народных избранников и их помощников. В рамках программы «День депутата» состоялось пять обучающих встреч, посвящённых формированию комфортной городской среды, эффективной работе с обращениями граждан, социальным контрактам, а также присутствию депутатов в социальных сетях.

По словам депутата, такой подход, ориентированный на диалог с населением, поддержку гражданских инициатив и постоянное повышение компетенций, позволяет сделать работу гордумы более открытой и результативной.

Напомним, 26 июня прошла 49-я сессия Псковской городской Думы, где ключевым был отчёт спикера Александра Гончаренко о работе за 2025 год.

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