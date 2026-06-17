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Политика

Участникам СВО и их семьям могут расширить бесплатную юридическую помощь в Псковской области

Инициативу министра юстиции Псковской области Марины Чамкиной о расширении направлений бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Законопроект предлагает дополнительно к случаям, установленным федеральным законом, предоставить этой категории граждан не только помощь в составлении исковых заявлений, но и бесплатное представление интересов в суде.

По словам министра, в государственное юридическое бюро уже обратились 855 граждан, значительная часть из которых – участники СВО либо члены их семей. Законопроект получил поддержку комитета. Окончательное решение будет принято на 56-й сессии Законодательного Собрания завтра, 18 июня.

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