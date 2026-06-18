Стал известен список проверенных медицинских каналов в МАХ
Количество медицинских каналов в социальных сетях постоянно растёт, и порой крайне трудно понять, какому из них можно доверять, а к какому – ни под каким предлогом. Специально для вас подобрали проверенные каналы в МАХ на самые разные медицинские темы.
ЗдравКонтроль – федеральный канал, который служит правовым навигатором для пациентов – тех, кто пользуется медициной по полису ОМС.
Детское здоровье – это федеральный канал для родителей, которые хотят быть в курсе всего, что касается здоровья своих детей.
Женское здоровье – канал только с проверенной информацией для женщин напрямую от врачей: гинекологов, эндокринологов, маммологов.
Мужское здоровье – этот канал работает, чтобы мужчины перестали терпеть и игнорировать симптомы заболевания, начали вовремя ходить к врачу и внедрять здоровые привычки.
Здоровое долголетие – для здоровых родителей, здоровых детей и их здорового долголетия.
Онколог-онлайн – канал с достоверной информацией от практикующих врачей: онкологов, химиотерапевтов, радиологов.
Стоматолог-онлайн – федеральный канал о современной стоматологии для пациентов и врачей, который помогает перестать действовать наугад и понять, что действительно происходит с зубами.
«Ванилька ходит толстая и капризная»: пополнения в семействе носух ожидают в псковском подворье
Школьники из Псковской области могут узнать о квотах на целевое обучение через портал «Работа России»