Стал известен список проверенных медицинских каналов в МАХ

11:11, 18 июня 2026, ПАИ

Количество медицинских каналов в социальных сетях постоянно растёт, и порой крайне трудно понять, какому из них можно доверять, а к какому – ни под каким предлогом. Специально для вас подобрали проверенные каналы в МАХ на самые разные медицинские темы.

ЗдравКонтроль – федеральный канал, который служит правовым навигатором для пациентов – тех, кто пользуется медициной по полису ОМС.

Детское здоровье – это федеральный канал для родителей, которые хотят быть в курсе всего, что касается здоровья своих детей.

Женское здоровье – канал только с проверенной информацией для женщин напрямую от врачей: гинекологов, эндокринологов, маммологов.

Мужское здоровье – этот канал работает, чтобы мужчины перестали терпеть и игнорировать симптомы заболевания, начали вовремя ходить к врачу и внедрять здоровые привычки.

Здоровое долголетие – для здоровых родителей, здоровых детей и их здорового долголетия.

Онколог-онлайн – канал с достоверной информацией от практикующих врачей: онкологов, химиотерапевтов, радиологов.

Стоматолог-онлайн – федеральный канал о современной стоматологии для пациентов и врачей, который помогает перестать действовать наугад и понять, что действительно происходит с зубами.