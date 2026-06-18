В Псковской области 19 июня ожидаются дожди и до +24 градусов

10:58, 18 июня 2026, ПАИ

19 июня в Псковской области прогнозируется облачная погода. Ночью местами, а днём в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.