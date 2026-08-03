Через чат-бот МФЦ в MAX можно записаться на приём и узнать о готовности документов

17:11, 03 августа 2026, ПАИ

В Псковской области запущен официальный чат-бот МФЦ в мессенджере MAX, сообщили ПАИ в МФЦ региона.

Через бота можно узнать, готовы ли ваши документы, записаться на приём в МФЦ, а также посмотреть адреса и график работы отделов. Бот работает круглосуточно.

«Чат-бот является верифицированным и защищённым каналом взаимодействия, что подтверждается специальным знаком – синей галочкой в левом верхнем углу интерфейса», – отметили в МФЦ.

Чтобы начать пользоваться, достаточно отсканировать QR-код или найти бота самостоятельно в поиске в мессенджере MAX: @mfc_pskov_max_bot.