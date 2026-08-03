Фонтан «Каменный цветок» в Великих Луках отключили для очистки и покраски

17:34, 03 августа 2026, ПАИ

Фонтан «Каменный цветок» на площади Рокоссовского в Великих Луках временно перестал работать с 3 августа. Об этом сообщила городская администрация в официальном канале на платформе MAX.

Причина отключения – проведение плановых работ по очистке и покраске чаши и конструкций фонтана. В администрации уточнили, что фонтан планируют очистить, а затем покрасить.

После завершения всех мероприятий фонтан возобновит работу в обычном режиме.