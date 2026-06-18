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Общество

Внедрение ИИ в закупочную систему обсуждают на межрегиональной конференции в Пскове

IV межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?» проходит в Пскове сегодня, 18 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • IV межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?»
    Фото: ПАИ
  • IV межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?»
    Фото: ПАИ
  • IV межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?»
    Фото: ПАИ
  • IV межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?»
    Фото: ПАИ
  • IV межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?»
    Фото: ПАИ

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гостей конференции приветствовала министр конкурентной политики Псковской области Ольга Татаринова.

«Конференция проходит уже в четвёрный раз. За это время она стала важной площадкой для диалога. Цифровые решения должны усилить человека, но не заменять его. В этом направлении мы движемся. Совместно с электронной торговой площадкой Газпромбанка мы разрабатываем ИИ-ассистента, и это особенно актуально в условиях постоянно меняющейся системы закупок. Рассчитываю, что обсуждение будет предметным и полезным для каждого», – сказала Ольга Татаринова.

Мероприятие посвящено вопросам государственных закупок и проводится с 17 по 19 июня в региональном Доме молодёжи. Организаторы отметили, что внедрение искусственного интеллекта в закупочную систему рассматривается как ответ на системные вызовы, с которыми сталкиваются специалисты в ежедневной работе.

В рамках конференции представят разработку Псковской области совместно с Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) – ИИ-ассистента, в базовые настройки которого заложена роль закупщика. С докладами выступят представители профильных федеральных министерств и ведомств, контрольно-надзорных органов и уполномоченных организаций в сфере регулирования закупочной деятельности.

Для гостей будет организована интерактивная интеллектуальная игра «Кумекалки в закупках», включающая ребусы, анаграммы и головоломки. Мероприятие объединит специалистов в сфере закупок Псковской области и других регионов России.

В программе конференции заявлены дискуссии на темы: «Вся правда о 44-ФЗ: что изменилось и как с этим жить», «ФАС на связи: мы пришли с миром да порядком», а также выступление заместителя начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Сергея Копылова, министра конкурентной политики Псковской области Ольги Татариновой и других спикеров.

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