Прямой эфир из медиацентра ПАИ: как защитить аккаунты от взлома
Брифинг, посвящённый защите личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах от взлома, проходит в медиацентре ПАИ.
Каковы основные мотивы злоумышленников при взломе аккаунтов? Какие схемы взлома наиболее распространены в Псковской области? Какая ошибка пользователей чаще всего приводит к взлому аккаунта и как её избежать? Насколько эффективна двухфакторная аутентификация для защиты профиля? Как действовать, если от знакомого пришло подозрительное сообщение со ссылкой или файлом?
Об этом и многом другом рассказывает оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников.
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