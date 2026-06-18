Прямой эфир из медиацентра ПАИ: как защитить аккаунты от взлома

11:04, 18 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый защите личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах от взлома, проходит в медиацентре ПАИ.

Каковы основные мотивы злоумышленников при взломе аккаунтов? Какие схемы взлома наиболее распространены в Псковской области? Какая ошибка пользователей чаще всего приводит к взлому аккаунта и как её избежать? Насколько эффективна двухфакторная аутентификация для защиты профиля? Как действовать, если от знакомого пришло подозрительное сообщение со ссылкой или файлом?

Об этом и многом другом рассказывает оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников.