В Пскове начал работу визовый центр Черногории

10:17, 03 июля 2026, ПАИ

В Пскове начал работу визовый центр Черногории. Он стал одним из восьми новых центров, открытых на территории России оператором VFS Global, пишет «Фонтанка». Визовый центр открыт по адресу: Коммунальная, 41 (ТЦ «Империал»).

Помимо Пскова, визовые центры Черногории заработали в Москве, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. В центрах принимают документы на все категории виз – транзитные, краткосрочные (категория C), а также долгосрочные визы категории D, включая рабочие, учебные, визы для цифровых кочевников и для воссоединения семьи.

Как уточняет Ассоциация туроператоров России (АТОР), для граждан России при поездках в Черногорию сроком до 30 дней виза по-прежнему не требуется. При планировании пребывания до 90 дней необходимо оформление многократной визы.

Консульский сбор для всех категорий заявлений составляет 35 евро.