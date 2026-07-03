Грозы прогремят в Псковской области 4 июля
4 июля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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