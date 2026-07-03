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Общество

Новый мировой судья принёс присягу в Великих Луках

Торжественная церемония принесения присяги мировым судьёй Натальей Копейкиной прошла в Великолукском городском суде, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: судебный участок № 34

Назначение состоялось на основании постановления Законодательного Собрания Псковской области от 18 июня 2026 года № 1349.

Наталья Копейкина назначена на должность мирового судьи судебного участка № 34 в Великих Луках. Срок её полномочий составляет три года.

Председатель Великолукского городского суда Дмитрий Рудин открыл торжественное мероприятие, представил назначенного на должность мирового судью и пожелал ей успехов в профессиональной деятельности, плодотворной и продолжительной работы.

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