Новый мировой судья принёс присягу в Великих Луках
Торжественная церемония принесения присяги мировым судьёй Натальей Копейкиной прошла в Великолукском городском суде, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Назначение состоялось на основании постановления Законодательного Собрания Псковской области от 18 июня 2026 года № 1349.
Наталья Копейкина назначена на должность мирового судьи судебного участка № 34 в Великих Луках. Срок её полномочий составляет три года.
Председатель Великолукского городского суда Дмитрий Рудин открыл торжественное мероприятие, представил назначенного на должность мирового судью и пожелал ей успехов в профессиональной деятельности, плодотворной и продолжительной работы.
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