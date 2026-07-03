В Пскове в девятый раз пройдёт библиотечный фестиваль «Книжная яблоня»

09:44, 03 июля 2026, ПАИ

В Пскове в девятый раз пройдёт библиотечный фестиваль «Книжная яблоня». В этом году он состоится в новом формате и объединит несколько сфер, сообщили ПАИ в областном центре народного творчества.

С 23 по 27 сентября гостей ждут не только книжная выставка-ярмарка, но и тематические интерактивные площадки: театральная, музыкальная, мультипликационная, иллюстрационная и музейная.

В программе – встречи с современными детскими писателями, мастер-классы известных иллюстраторов, творческие выступления, литературные игры и новые форматы знакомства с книгой.

Выставка-ярмарка печатной продукции будет работать с 25 по 27 сентября в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.