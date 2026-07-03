90 лет в пути: как сотрудники Госавтоинспекции следят за порядком на дорогах, обсудят в медиацентре ПАИ

10:03, 03 июля 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый работе Госавтоинспекции и 90-летию со дня образования службы, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июля, в 11:00.

Какие правонарушения преобладают на дорогах в Псковской области? Какие новые технические средства контроля и методы работы применяются в повседневной работе Госавтоинспекции? Насколько эффективно в регионе работает система фото- и видеофиксации и какие результаты она даёт в части снижения числа нарушений ПДД? Какие инициативы по улучшению дорожной инфраструктуры были реализованы по инициативе Госавтоинспекции за последний год?

Об этом и многом другом расскажет начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.