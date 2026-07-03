Главврач Псковской станции скорой медпомощи станет гостем программы «Анамнез»

09:51, 03 июля 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 3 июля, в 14:00. Гостем студии станет главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Вместе с экспертом ведущие обсудят самые важные темы. Что такое внешние причины смерти и почему они уносят больше жизней, чем многие болезни? Какие ЧП происходят чаще всего – ДТП, отравления, падения, утопления или пожары? Почему алкоголь – главный «соучастник» большинства трагедий? Как обычный человек может спасти жизнь за 5–10 минут до приезда скорой? Что можно сделать уже сегодня, чтобы защитить себя и свою семью?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».