Учитель из Пскова набрала 93 балла на ЕГЭ по химии

11:11, 03 июля 2026, ПАИ

Учитель из Пскова Екатерина Михолап набрала 93 балла на едином государственном экзамене по химии. Своим результатом педагог поделилась с «АиФ-Псков».

«Довольна! Я высокобалльница!» – отметила Екатерина Михолап.

По словам педагога, она допустила ошибку в задании № 34, из-за чего потеряла семь баллов. Она уточнила, что это задача с математическим уклоном, в которой необходимо работать с двумя неизвестными.

«Многие ребята её не решают, потому что не хватает времени и сложно. Обычно пишут, что на решение достаточно 15–20 минут, но этого времени мало – начинаешь решать и можешь запутаться», – пояснила учитель.

Екатерина Михолап также отметила, что в целом задания ЕГЭ соответствуют школьной программе.

Ранее педагог рассказывала, что решила сдать экзамен по химии в возрасте 75 лет, чтобы проверить свои знания и сделать себе символический подарок – к юбилею и 50-летию свадьбы.