В пушкиногорской деревне Вече начался ремонт воинского мемориала

23:58, 03 августа 2026, ПАИ

Специалисты приступили к сохранению объекта культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году» в деревне Вече Пушкиногорского округа. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в MAX.

Ремонт ведётся по федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества», объём финансирования – 4 миллиона рублей.

В перечень работ входит укладка брусчатки по периметру захоронения, обустройство основания монумента из валунных камней, установка нового ограждения, обновление текстов на мемориальных плитах, а также монтаж малых архитектурных форм – скамеек, вазонов и урн.

Проект работ заранее подготовили в администрации округа и согласовали с министерством культурного наследия Псковской области.