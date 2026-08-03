В пушкиногорской деревне Вече начался ремонт воинского мемориала
Специалисты приступили к сохранению объекта культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году» в деревне Вече Пушкиногорского округа. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в MAX.
Ремонт ведётся по федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества», объём финансирования – 4 миллиона рублей.
В перечень работ входит укладка брусчатки по периметру захоронения, обустройство основания монумента из валунных камней, установка нового ограждения, обновление текстов на мемориальных плитах, а также монтаж малых архитектурных форм – скамеек, вазонов и урн.
Проект работ заранее подготовили в администрации округа и согласовали с министерством культурного наследия Псковской области.
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