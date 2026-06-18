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Политика

Депутаты утвердили отчёты об исполнении бюджетов Псковской области и ФОМС

Доходная часть бюджета Псковской области за 2025 год исполнена на 99,9 %, расходная – на 96,5 %. Эти показатели отражены в законе «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2025 год», который депутаты Законодательного Собрания приняли на 56-й сессии сегодня, 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В абсолютном выражении доходы Псковской области в прошлом году составили 58 млрд 905 млн 95,2 тысячи рублей, расходы – 60 млрд 725 млн 798 тысяч рублей.

Структура налоговых поступлений в общем объёме доходов региона в 2025 году по сравнению с 2024 годом изменилась следующим образом: доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросла до 37,9 % (в 2024 году – 34,7 %), а сами поступления увеличились на 13,5 %. Доля налога на прибыль организаций составила 18,6 % с ростом поступлений на 6,9 %. В то же время доля акцизов по подакцизным товарам снизилась с 25,3 % до 20,9 %, а объём поступлений уменьшился на 14,4 %.

Бюджетная политика региона была социально ориентированной и направлена на достижение национальных целей развития России, а также на реализацию инициатив по повышению качества жизни и благосостояния граждан, снижению бедности, повышению качества и доступности здравоохранения и образования, созданию современной инфраструктуры.

Бюджет был сформирован на 25 государственных программ.

Исполнение расходов по ряду ключевых направлений бюджетной классификации приближается к 100 %. Так, в сфере образования исполнение бюджета составляет 99,9 %, в здравоохранении – 99,1 %, в социальной политике – 99,7 %, в культуре – 99,6 %, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 81,7 %, в национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 98 %.

Государственный долг Псковской области за год уменьшился более чем на 2 млрд рублей и составил на 1 января 2026 года 16 млрд 735 млн 567,9 тысячи рублей. В процентном отношении к общему годовому объёму доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений государственный долг области составил 45,4 %.

Также депутаты рассмотрели финансовые показатели территориального ФОМС и приняли закон «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год». Доходы составили 12 млрд 715 млн рублей, расходная часть превысила 12 млрд 566 млн рублей. Профицит – 148,5 млн рублей.

Основная часть расходов территориального ФОМС (91,6 %) была направлена на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи – медицинским учреждениям за фактически оказанную помощь было выделено 12 млрд 241,4 млн рублей.

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