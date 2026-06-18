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Общество

Многодетным семьям в Псковской области предложили выбор: участок или 200 тысяч рублей

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области приняли закон, который расширяет меры поддержки для семей, воспитывающих трёх и более детей. Инициатива была предложена губернатором Михаилом Ведерниковым и поддержана региональными парламентариями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

Главное нововведение начнёт действовать с 1 января 2027 года: многодетные семьи смогут сами выбрать форму поддержки – бесплатный земельный участок в собственность или единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Власти отмечают, что новый механизм даёт семьям более гибкий подход к решению жилищного вопроса. Если получение земельного участка по тем или иным причинам неудобно, можно выбрать денежную компенсацию и направить её на улучшение жилищных условий.

Средства можно будет использовать на покупку жилья, в том числе с земельным участком, оплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту, а также на участие в долевом строительстве.

Право на выплату получат семьи, которые состоят на учёте как нуждающиеся в жилье в органах местного самоуправления. После получения денежной компенсации они будут сняты с учёта и исключены из реестра на получение бесплатного земельного участка.

Также закон предусматривает возможность предоставления земельных участков, не включённых в стандартные перечни, при условии наличия необходимой инфраструктуры и обустроенной дорожной сети.

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