День рождения матери Пушкина отметят в «Михайловском»

14:17, 18 июня 2026, ПАИ

21 июня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отметят день рождения Надежды Пушкиной, внучки легендарного «царского арапа» Ганнибала и матери Пушкина.

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, по традиции центральным музейным событием праздника станет выставка одного предмета. В доме поэта в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», в гостиной, только в течение этого дня можно будет увидеть одну из самых ценных реликвий рода Пушкиных — старинную, конца XVIII века, икону «Воскресение Христа». На обороте образа рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила им свою старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Эту меморию, требующую особых условий хранения и экспонирования, показывают гостям только раз в году, в день рождения матери поэта.

Ещё одним ярким событием музейного праздника будет выступление воспитанников театральной студии «На Думской» из петербургской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова. Юные артисты представят жителям и гостям Святогорья музыкально-драматический спектакль «Граф Нулин». В музее напомнили, что поэму, которая взята в основу этого спектакля, Пушкин написал именно здесь, в Михайловском, в первый год своей так называемой северной ссылки. Вход на спектакль свободный для всех желающих.

Следующий пункт праздничной афиши — поэтическая прогулка «Прекрасная креолка» с известным актёром, лауреатом премии «Овация» Михаилом Драгуновым. Современники называли Надежду Пушкину прекрасной креолкой и за не самое обычное происхождение — от знаменитого «царского арапа», и за унаследованную от деда, Абрама Ганнибала, смуглую южную красоту.

«Откуда у Надежды Осиповны появилась «привычка к перемене мест», какими были отношения этой необычной женщины и её гениального сына и почему Пушкин сокрушался «о кратком времени материнской нежности» — обо всём этом мы поговорим на поэтической прогулке», — анонсирует свою работу сам артист.

Весь день на балконе Дома-музея поэта в Михайловском можно будет любоваться выставкой цветочных растений, характерных для дворянских усадеб во времена Пушкина. Из года в год эту выставку называют по цитате из письма Надежды Осиповны дочери Ольге (из Михайловского, 23 июля 1834 года): «Сад наш прелестен…».

«За этим определением — «прелестен» — в письме следует: «…в нём много цветов и три цветника, цветы на балконе и в комнатах», — рассказали в музее. — Традиция иметь в усадьбе множество цветущих растений сложилась в «золотой век» садово-паркового искусства в России: в конце XVIII — начале XIX столетия. Не было исключением и Михайловское. Вот и в наше время, как и при Пушкиных, мемориальная усадьба наполнена цветущими растениями».

Подготовили цветочную экспозицию сотрудники музейной садово-парковой службы. Предполагается, что она будет работать в течение пяти дней, до 25 июня включительно.

Полезные подробности обо всём включённом в праздничную афишу 21 июня можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Июнь → День рождения Надежды Осиповны Пушкиной», отметили в музее.