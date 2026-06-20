Псковичей приглашают на концерт в День балалайки

13:49, 20 июня 2026, ПАИ

Заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков выступит в Псковском областном центре народного творчества» 23 июня, в Международный день балалайки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX,

Глава региона отметил, что Константин Абабков продолжает и преумножает традиции, заложенные Борисом Трояновским.

«Вся страна узнала Константина в 2023 году, когда на выставке «Россия» он установил рекорд непрерывной игры на балалайке 60 минут. Это было действительно впечатляющее достижение, о котором рассказывали все СМИ. 23 июня, в Международный день балалайки желающие смогут услышать игру нашего виртуоза в Псковском областном центре народного творчества», – пригласил псковичей на концерт губернатор.

Конснатин Абабков станет специальным гостем тематического мероприятия на площадке Центра народного творчества в Пскове вечером в 18:00.