Псковичей приглашают на концерт в День балалайки
Заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков выступит в Псковском областном центре народного творчества» 23 июня, в Международный день балалайки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX,
Глава региона отметил, что Константин Абабков продолжает и преумножает традиции, заложенные Борисом Трояновским.
«Вся страна узнала Константина в 2023 году, когда на выставке «Россия» он установил рекорд непрерывной игры на балалайке 60 минут. Это было действительно впечатляющее достижение, о котором рассказывали все СМИ. 23 июня, в Международный день балалайки желающие смогут услышать игру нашего виртуоза в Псковском областном центре народного творчества», – пригласил псковичей на концерт губернатор.
Конснатин Абабков станет специальным гостем тематического мероприятия на площадке Центра народного творчества в Пскове вечером в 18:00.
О судьбе Бориса Трояновского и его вкладе в русскую культуру рассказал Михаил Ведерников