Областной фестиваль-конкурс «Русская песня» проходит в Локнянском округе

14:53, 20 июня 2026, ПАИ

Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Русская песня» проходит в Локнянском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Восход».

Площадкой проведения масштабного фестиваля стал Локнянский культурно-досуговый центр. Праздник музыки и традиций объединил около 200 талантливых участников из 11 районов Псковской области.

С приветственным словом к гостям и артистам обратился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Он пожелал всем участникам удачно выступить и получить удовольствие от фестиваля.

Локнянский округ на конкурсе представляют коллективы Локнянского КДЦ под руководством Светланы Ананьевой: вокальный ансамбль «Отрада» и Локнянский народный хор русской песни.