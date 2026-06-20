Финальное выступление из цикла спектаклей «Ожившие страницы книг» пройдёт в Пскове

14:32, 20 июня 2026, ПАИ

Цикл камерных литературных спектаклей «Ожившие страницы книг» завершит на следующей неделе в Пскове актриса «Петербург-концерта» Анна Яковлева. Об этом ПАИ сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», под эгидой которого актриса работает в этом проекте.

В музее напомнили, что жители и гости областного центра уже увидели в исполнении актрисы моноспектакли «Пути-дороги сказочны» (другое название – «Чудесные сказочники северного края: Борис Шергин и Степан Писахов») и «Возвращение» по рассказу Андрея Платонова.

Третье выступление Анны Яковлевой носит название «Подай костыль, Григорий!», или Какое счастье, что у нас был Пушкин!». Это сложная литературная композиция, выполненная с опорой на трагедию «Борис Годунов» и на посвящённые Пушкину произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Юрия Тынянова, Михаила Хейфеца, Дины Рубиной.

Как уточнили в «Михайловском», спектакль будет дан 22 июня в усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4), где располагается постоянное представительство Пушкинского заповедника в Пскове. Билеты на него можно приобрести по Пушкинской карте. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 12+.

Мастер художественного слова Анна Яковлева уже хорошо знакома постоянным гостям Пушкинского заповедника. Она не первый год участвует в проекте «Летние вечера в русской усадьбе», который пользуется большим успехом у туристов. В разные годы в мемориальной усадьбе «Тригорское» (бывшем имении соседей и приятелей ссыльного Пушкина – Осиповых и Вульфов) исполнительница представляла камерные литературные и – в ансамбле с известными петербургскими музыкантами – литературно-музыкальные программы по произведениям Пушкина, Чехова, Чайковского.