Псковичей приглашают посетить «КаверинкаФест» 27 июня

18:24, 20 июня 2026, ПАИ

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина 27 июня в 17:00 приглашает жителей и гостей города на фестиваль, приуроченный ко Дню молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Литературно-музыкальный фестиваль в Каверинке – это только живой звук, авторская музыка, импровизация и тёплое общение, отметили организаторы. На фестивале будут работать две площадки – зона визуального искусства и музыкальная сцена. Мероприятие откроет выставка коллажного искусства Алёны Любиной, руководителя клуба не очень анонимных поэтов при креативном пространстве «Лофт». На открытии выставки гостей ждёт интерактивная зона для совместного творчества

За музыкальную часть вечера отвечают Константин Духанский, Анастасия Кадырова, «Опаловый цветок», «Колледж забытых искусств», группа «Экспедиция» и другие самобытные молодые авторы.

Библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина проводит «КаверинкаФест» уже в шестой раз. Площадка библиотеки каждый год становится местом встречи активных молодых исполнителей, авторов, художников, музыкантов и неравнодушных зрителей.

Напомним, что план празднования Дня молодёжи в Пскове можно увидеть по ссылке.