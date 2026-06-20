Стометровый десерт «Анна Павлова» приготовили в Великих Луках

15:21, 20 июня 2026, ПАИ

Стометровый десерт «Анна Павлова» приготовили в Великих Луках на площадке «Луки Парка» сегодня, 20 июня. Организаторы события претендуют на установление мирового рекорда, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Организаторами зрелища стал шеф-кондитер великолукского заведения, победитель кулинарного телешоу «Молодые ножи. Новая кровь» и его команда, а также администрация «Луки Парка».

«Идея возникла ещё в январе – уже тогда я знал, что выиграю в шоу, и понимал, что мне надо двигаться дальше. Соответственно, я предложил руководству парка сделать подарок на День города, но, посовещавшись, мы решили сделать это в 30-ю годовщину воздухоплавания. После согласования и расчётов начали реализовывать свой план», – поделился Владислав Павлов.

По его словам, ширина торта составила 30 сантиметров, длина – 106 метров. Для приготовления такого десерта потребовалось более 1 000 яиц, свыше 100 килограммов сахара, более 100 литров сливок и около 100 килограммов свежей клубники.

Готовый торт раздали гостям «Луки Парка» – свидетелям установления рекорда.

Напомним, 22-летний повар из Себежа Владислав Павлов одержал победу в шоу Константина Ивлева «Молодые ножи. Новая кровь» и прошёл стажировку в ресторане Дубая. Однако, несмотря на предложение остаться работать за границей, вернулся в родные края.