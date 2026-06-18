Не сдавайте фальшивку в банк: в полиции объяснили, чем это грозит

16:39, 18 июня 2026, ПАИ

УМВД России по Псковской области в связи с участившимися случаями выявления фальшивых денежных купюр напомнило алгоритм действий при обнаружении подделок. В ведомстве подчеркнули, что попытка сбыть поддельную банкноту вместо обращения в полицию является уголовным преступлением.

При обнаружении сомнительной купюры гражданам рекомендуется запомнить обстоятельства её получения и приметы сбытчика и незамедлительно обратиться в полицию по телефонам 102 или 112. Если фальшивка обнаружена в момент получения, следует по возможности задержать сбытчика (обратиться к охране, нажать на тревожную кнопку). Возвращать подделку сбытчику категорически запрещается.

В случае выявления поддельной банкноты при пересчёте выручки в организации необходимо сообщить о находке в полицию и дождаться прибытия следственно-оперативной группы. Сдавать фальшивку вместе с выручкой в банк недопустимо: это также квалифицируется как сбыт.

Полиция рекомендует работникам торговли, сферы обслуживания и банков тщательнее проверять купюры и использовать специальное оборудование. При обнаружении подделки при её изготовлении или сбыте следует запомнить приметы злоумышленников и автотранспорт и немедленно сообщить в полицию.