Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ларион Пропольник наступил по народному календарю: что нельзя было откладывать в этот день

19 июня православные верующие чтят память преподобного Илариона Далматского, которого также называют Иларионом Новым. Святой родился в благочестивой семье и уже в молодости избрал монашеский путь. Он подвизался в Далматской обители близ Византии, а позже стал её игуменом.

Во времена иконоборческих гонений Иларион открыто выступил в защиту почитания святых икон. За верность православной вере он подвергся преследованиям и истязаниям, однако не отказался от своих убеждений. В церковной традиции преподобный почитается как исповедник веры и стойкости духа.

Фото: ПАИ

На Руси день памяти святого получил народное название – Ларион Пропольник. Считалось, что именно в это время пора выходить в поля и избавляться от сорняков. «Пришел Ларион – дурную траву из поля вон», – говорили крестьяне.

Раньше верили, что промедление с прополкой может сказаться на будущем урожае. Поэтому в этот день старались тщательно очищать посевы от сорной травы. При этом существовало поверье: наиболее эффективной прополка будет во время убывающей луны. Если же заниматься этим на полнолуние, сорняки быстро вырастут снова.

С Ларионом Пропольником также связаны народные поговорки о нелегком крестьянском труде. Одна из них гласит: «Поле полоть – руки колоть, а не полоть – так и хлеба не молоть».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 июня 2026

Эксперт назвал признаки взлома телефона и компьютера
19 июня 2026

Россиянам напомнили, в каких случаях прекращается выплата пенсии
19 июня 2026

Завершена гидроизоляция фундаментов Ризницы Псково-Печерского монастыря
19 июня 2026

Ларион Пропольник наступил по народному календарю: что нельзя было откладывать в этот день
18 июня 2026

22 колодца, 1100 метров сетей водоотведения, монтаж КНС: в Пушкинских Горах продолжаются масштабные работы
18 июня 2026

Объекты Псковского музея-заповедника перешли на новый режим работы
18 июня 2026

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела сотрудника псковской больницы
18 июня 2026

Пострадавшие в ДТП в Псковском округе госпитализированы

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...