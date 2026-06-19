Ларион Пропольник наступил по народному календарю: что нельзя было откладывать в этот день

07:01, 19 июня 2026, ПАИ

19 июня православные верующие чтят память преподобного Илариона Далматского, которого также называют Иларионом Новым. Святой родился в благочестивой семье и уже в молодости избрал монашеский путь. Он подвизался в Далматской обители близ Византии, а позже стал её игуменом.

Во времена иконоборческих гонений Иларион открыто выступил в защиту почитания святых икон. За верность православной вере он подвергся преследованиям и истязаниям, однако не отказался от своих убеждений. В церковной традиции преподобный почитается как исповедник веры и стойкости духа.

На Руси день памяти святого получил народное название – Ларион Пропольник. Считалось, что именно в это время пора выходить в поля и избавляться от сорняков. «Пришел Ларион – дурную траву из поля вон», – говорили крестьяне.

Раньше верили, что промедление с прополкой может сказаться на будущем урожае. Поэтому в этот день старались тщательно очищать посевы от сорной травы. При этом существовало поверье: наиболее эффективной прополка будет во время убывающей луны. Если же заниматься этим на полнолуние, сорняки быстро вырастут снова.

С Ларионом Пропольником также связаны народные поговорки о нелегком крестьянском труде. Одна из них гласит: «Поле полоть – руки колоть, а не полоть – так и хлеба не молоть».