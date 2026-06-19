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Завершена гидроизоляция фундаментов Ризницы Псково-Печерского монастыря

Завершена гидроизоляция фундаментов Ризницы Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Реставраторы провели работы по устройству глиняного замка на глубине более полутра метров у самого основания древней постройки. Специальный глиняный состав закачивался под давлением с наружной стороны.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Гидроизоляция предотвратит попадание влаги в цокольный этаж здания. Повышенная влажность в этом помещении объясняется особенным расположением этой и многих других построек архитектурного ансамбля монастыря, которые находятся в глубокой складке между холмов. Во время сильных ливней и таяния снега, вода столетиями разрушала кладку стен и фундаментов. Помещения Ризницы находились в аварийном состоянии.

Выполнены все противоаварийные мероприятия. Завершается реставрация внутри здания. Со стороны фасадов, в месте проведения гидроизоляции, выполнена отмостка и уложена декоративная плитка.

Трёхэтажное здание монастырской сокровищницы находится напротив Большой звонницы, примыкает к Сретенскому храму. Завершается небольшим синим куполом с золотыми звёздами. Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века, после пожара конца 1687. В этот период в монастырских книгах зафиксировано, что за кирпичную работу каменщикам Исачко Федосееву и Сенке Иванову, кирпичному мастеру Патрекею Леонтиеву и печерскому каменщику Данилке Герасимову было «выплочено» более десяти рублей.

Ризница служила казной и сокровищницей, в ней хранились дары царей и жертвователей.

Во время Великой Отечественной войны памятники древнерусского искусства и другие ценные предметы были вывезены фашистами в Германию. Возвращение предметов произошло благодаря усилиям наместника монастыря архимандрита Алипия в 1973 году.

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