Завершена гидроизоляция фундаментов Ризницы Псково-Печерского монастыря

07:28, 19 июня 2026, ПАИ

Завершена гидроизоляция фундаментов Ризницы Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Реставраторы провели работы по устройству глиняного замка на глубине более полутра метров у самого основания древней постройки. Специальный глиняный состав закачивался под давлением с наружной стороны.

Гидроизоляция предотвратит попадание влаги в цокольный этаж здания. Повышенная влажность в этом помещении объясняется особенным расположением этой и многих других построек архитектурного ансамбля монастыря, которые находятся в глубокой складке между холмов. Во время сильных ливней и таяния снега, вода столетиями разрушала кладку стен и фундаментов. Помещения Ризницы находились в аварийном состоянии.

Выполнены все противоаварийные мероприятия. Завершается реставрация внутри здания. Со стороны фасадов, в месте проведения гидроизоляции, выполнена отмостка и уложена декоративная плитка.

Трёхэтажное здание монастырской сокровищницы находится напротив Большой звонницы, примыкает к Сретенскому храму. Завершается небольшим синим куполом с золотыми звёздами. Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века, после пожара конца 1687. В этот период в монастырских книгах зафиксировано, что за кирпичную работу каменщикам Исачко Федосееву и Сенке Иванову, кирпичному мастеру Патрекею Леонтиеву и печерскому каменщику Данилке Герасимову было «выплочено» более десяти рублей.

Ризница служила казной и сокровищницей, в ней хранились дары царей и жертвователей.

Во время Великой Отечественной войны памятники древнерусского искусства и другие ценные предметы были вывезены фашистами в Германию. Возвращение предметов произошло благодаря усилиям наместника монастыря архимандрита Алипия в 1973 году.