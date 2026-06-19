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Общество

Россиянам напомнили, в каких случаях прекращается выплата пенсии

Выплату страховой пенсии в ряде случаев могут временно приостановить. Основания для этого предусмотрены федеральным законом «О страховых пенсиях», рассказал RT доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Фото: ПАИ

По словам эксперта, одна из причин – если пенсионер не получает назначенные выплаты в течение шести месяцев подряд. В таком случае начисление пенсии может быть приостановлено на полгода.

Кроме того, выплаты могут временно прекратить инвалидам, которые не прошли переосвидетельствование в установленный срок. В этом случае пенсию приостанавливают на три месяца с первого числа месяца, следующего за окончанием срока прохождения медико-социальной экспертизы.

Ещё одно основание касается получателей пенсии по потере кормильца. После достижения 18 лет студентам очной формы обучения необходимо подтверждать факт обучения. При отсутствии таких сведений выплаты также могут быть приостановлены.

«В случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена», – отметил Игорь Балынин.

Для восстановления выплат необходимо обратиться в орган пенсионного обеспечения с заявлением и документами, подтверждающими устранение причин приостановки.

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Россиянам напомнили, в каких случаях прекращается выплата пенсии

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