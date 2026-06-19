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Политика

Слова сотрясают мир. Но не приближают его

Западный мир не собирается завершать украинский конфликт – он управляет им, разыгрывает его на информационных и дипломатических площадках, превращая войну в бесконечный политический ресурс, а не в проблему, которую нужно честно решать. И последние заявления западных лидеров это лишь подтверждают: риторика становится всё громче, угрозы всё жёстче, но ни один из этих жестов не превращается в реальный шаг к миру.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

В очередной раз американский президент Дональд Трамп объявляет смену приоритетов: конфликт с Ираном, по его словам, уходит «в заднее зеркало», а теперь США «будут фокусироваться на украинском урегулировании». В публичных выступлениях он подчёркивает, что после завершения иранской кампании его администрация «возьмётся» за окончание войны на Украине, называя это своим следующим «проектом» и обещая «сделать всё, что можно». Где-то мы это уже слышали – и не один раз.

Характерно, что за этими громкими заявлениями следуют такие же громкие, но в равной степени противоречивые посылы в адрес Москвы: с одной стороны, Трамп говорит, что «Россия должна заключить сделку», с другой – не упускает случая напомнить, что конфликт нужно «закончить с Россией». Это классическая манера Трампа: запутать, одновременно раздать похвалы и угрозы, поднять ставки накануне очередного раунда контактов – в том числе, когда его представители собираются ехать в Москву для закулисных консультаций.

Это, скорее, похоже на имитацию бурной деятельности, чем на реальное желание содействовать завершению военных действий.

Де-факто заявления Трампа встроены в широкую информационную кампанию, где важнее картинка, чем результат. В информационном поле параллельно разыгрываются две линии: с одной стороны – тезис об «усталости» от конфликта и необходимости мира, с другой – постоянное усиление давления на Россию и требование «стратегического поражения».

Такой двойной нарратив позволяет Западу объяснять своей аудитории любую развязку: если конфликт затянется – виновата «несговорчивая Москва», если переговоры начнутся – это заслуга «жёсткой линии» США и ЕС. В этой логике мир – не цель, а инструмент: его возможность дозируют, им торгуют, его обещанием шантажируют, подгоняя сценарий под внутреннюю повестку западных элит.

Пока Трамп играет в «великий миротворческий проект», европейские лидеры усиливают риторику, демонстративно повышая тон в адрес России. Руководство Евросоюза говорит о необходимости «усилить давление на российский энергетический и финансовый сектор», обещает «дополнительные меры» и называет Россию единственным препятствием на пути к миру, стараясь показать, что именно Брюссель – «сильная сторона», диктующая условия.

Но при этом, как только речь заходит о прямых переговорах с Москвой, внутри ЕС начинается откат: под предлогом «угроз» России и «рисков эскалации» европейские министры фактически блокируют возможность прямого диалога, признавая, что обсуждение судьбы Украины вновь делегируется внешним игрокам – прежде всего Вашингтону. Странная конструкция: Европа повышает голос, но каждый раз отступает, когда речь заходит о реальной ответственности за мир, оставляя за собой лишь роль громкого комментатора. При этом комментаторы могут быть как уровня главы государства (Макрон, Мерц, не важно), так и каким-нибудь заштатным прибалтийским политиком.

Вся эта словесная суета в высоких кабинетах – от угроз новых санкций до обещаний новых пакетов помощи – почти не меняет конфигурацию на земле. Поставки оружия, расширение кредитных линий, обсуждение новых ограничений для России – всё это уже стало фоном, к которому привыкли и фронт, и дипломатические площадки; каждое новое «жёсткое» заявление ЕС или США добавляет децибел в общую какофонию, но не открывает дорожку к мирным переговорам.

Очевидно, что манёвры на уровне риторики не определяют ни ход конфликта, ни условия его завершения.

Сегодня западный мир оказался заложником собственных нарративов: слишком много было сказано о «необходимости наказать Россию», чтобы теперь спокойно обсуждать компромиссы; слишком много политического капитала вложено в поддержку киевского режима, чтобы признать, что война затянулась и требует иной логики. В таких условиях даже искренние (если они существуют) слова о мире утрачивают смысл: они превращаются в ещё один инструмент внутриполитической борьбы – между партиями, группами влияния, поколениями политиков. Пока Запад не решится признать, что его собственная стратегия ведёт не к миру, а к бесконечной войне «на дистанционном управлении», любые заявления о «фокусе на украинском урегулировании» останутся лишь частью большой информационной кампании, а не дорожной карты к реальному миру.

Андрей Разумов
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