Пользователи в России жалуются на сбои в работе «ВКонтакте»
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России сообщают о сбоях в работе сервиса. Жалобы поступают на невозможность зайти на сайт и в мобильное приложение, а также на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов.
Согласно данным сервисов мониторинга, всплеск обращений зафиксирован 19 июня. Неполадки наблюдаются в различных регионах страны, включая Псковскую область, Санкт-Петербург, Москву и другие регионы России.
В Полистовском пройдёт фестиваль «РосянкаФест» и откроется новый маршрут «Озёрные летописи»
Игорь Иванов: Труд медработников сочетает высокий профессионализм и человеческую заботу