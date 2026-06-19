Пользователи в России жалуются на сбои в работе «ВКонтакте»

09:29, 19 июня 2026, ПАИ

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России сообщают о сбоях в работе сервиса. Жалобы поступают на невозможность зайти на сайт и в мобильное приложение, а также на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов.

Согласно данным сервисов мониторинга, всплеск обращений зафиксирован 19 июня. Неполадки наблюдаются в различных регионах страны, включая Псковскую область, Санкт-Петербург, Москву и другие регионы России.