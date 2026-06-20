Памятная акция «Дорогами памяти. 1418 шагов к Победе» пройдёт в Пскове 22 июня

09:25, 20 июня 2026, ПАИ

Памятная акция «Дорогами памяти. 1418 шагов к Победе» пройдёт в Пскове 22 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского молодёжного центра.

Сбор участников запланирован на 10:00 возле памятника первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году. Монумент расположен на площади Ленина, рядом с храмом Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. На месте сбора пройдёт церемония возложения цветов, после чего колонна начнёт движение по городу.

Маршрут охватывает несколько ключевых точек: сквер Павших борцов, памятник партизанскому движению, барельефы Героев Советского Союза, Аллею Героев и Вечный огонь на площади Победы. Протяжённость пути символична – 1418 шагов по числу дней Великой Отечественной войны. Присоединиться к шествию сможет любой желающий на любом этапе маршрута.

Завершающим событием акции станет участие в Общероссийской минуте молчания. Она начнётся ровно в 12:15 у Вечного огня.

Для получения волонтёрских часов предусмотрена предварительная регистрация.