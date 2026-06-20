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Общество

Почётные грамоты и благодарности вручили работникам медучреждений в Псковском округе накануне Дня медицинского работника

Накануне Дня медицинского работника глава Псковского округа Наталья Фёдорова поздравила сотрудников Псковской межрайонной больницы с профессиональным праздником. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Оксаны Фёдоровой в мессенджере MAX

От депутатского корпуса муниципального Собрания специалистов межрайонной больницы поздравил Андрей Ключко.

«Врачи, медицинские сёстры, фельдшеры оказывают медицинскую помощь всему населению нашего большого округа. От души поблагодарила главного врача Псковской межрайонной больницы Елену Уткину и её сотрудников за профессионализм и помощь жителям муниципалитета», – сказала Наталья Фёдорова.

Она вручила гранты главы Псковского муниципального округа трём специалистам медицинского учреждения: заведующей женской консультацией поликлиники Псковской МБ Татьяне Варкки, фельдшеру Татьяне Третьяковой и операционной медицинской сестре Валентине Степановой. Почётными грамотами администрации муниципального округа награждено десять специалистов больницы.

Андрей Ключко поблагодарил медиков за чуткость, доброту, отзывчивость и профессионализм, а также вручил семи специалистам благодарственные письма Собрания депутатов Псковского муниципального округа. Поздравления, благодарность и поощрения коллеги получили от Елены Уткиной: главный врач отметила, что каждый специалист, добросовестно трудящийся на своём месте во благо людей, является ценным как для медицинского учреждения, так и для общества в целом. По традиции артисты Псковского районного центра культуры подарили медицинским работникам праздничный концерт.

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