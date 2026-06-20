Стало известно, какую территорию преобразят в Великих Луках в рамках нацпроекта в следующем году

09:48, 20 июня 2026, ПАИ

Подведены итоги рейтингового голосования за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году в рамках нацпроекта. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации Великих Лук.

В результате голосования наибольшее число великолучан сделало свой выбор в пользу общественной территории возле дома № 56 на улице Ставского: за неё проголосовало 4 076 горожан. Именно эту территорию в 2027 году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За две другие территории было отдано меньшее число голосов. За сквер напротив дома № 3 на улице Глинки проголосовало 2 666 горожан, а общественная территория между домом № 4 на улице Радищева и корпусом № 1 дома № 22 на улице М. Кузьмина набрала 2 108 голосов.

Всего в голосовании в этом году приняло участие 8 850 великолучан.