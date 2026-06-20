Живопись и краеведение: афиша на выходные в Пскове
Глава Пскова Борис Елкин опубликовал в своём канале в MAX афишу культурных мероприятий на выходные, пожелав жителям и гостям города хорошего отдыха.
Изучить страницы истории рекомендуется на литературной экскурсии в Дом Беклешова (Георгиевская, 4), которая пройдёт 20 июня. Начало в 11:00.
Гостей приглашают на выставку живописи и цифровой графики в библиотеке имени Василева (площадь Ленина, 3) 20 июня. Начало в 15:00.
Концерт «Вивальди для малышей» пройдёт в Доме Беклешова (Георгиевская, 4) 20 июня. Начало в 11:00.
В мир поэзии Серебряного века можно погрузиться, посетив мероприятие в Псковской библиотеке имени Василёва (площадь Ленина, 3) 20 июня. Начало в 12:00.
Краеведческая пробежка, посвящённая псковским муралам, будет проходить в воскресенье, 21 июня. Она стартует от улицы Конной в Пскове в 14:00.
О судьбе Бориса Трояновского и его вкладе в русскую культуру рассказал Михаил Ведерников