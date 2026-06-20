Живопись и краеведение: афиша на выходные в Пскове

10:02, 20 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин опубликовал в своём канале в MAX афишу культурных мероприятий на выходные, пожелав жителям и гостям города хорошего отдыха.

Изучить страницы истории рекомендуется на литературной экскурсии в Дом Беклешова (Георгиевская, 4), которая пройдёт 20 июня. Начало в 11:00.

Гостей приглашают на выставку живописи и цифровой графики в библиотеке имени Василева (площадь Ленина, 3) 20 июня. Начало в 15:00.

Концерт «Вивальди для малышей» пройдёт в Доме Беклешова (Георгиевская, 4) 20 июня. Начало в 11:00.

В мир поэзии Серебряного века можно погрузиться, посетив мероприятие в Псковской библиотеке имени Василёва (площадь Ленина, 3) 20 июня. Начало в 12:00.

Краеведческая пробежка, посвящённая псковским муралам, будет проходить в воскресенье, 21 июня. Она стартует от улицы Конной в Пскове в 14:00.