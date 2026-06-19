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Общество

Асфальт обновили на шести улицах в Пскове

Изношенные слои асфальта восстановили на нескольких улицах города, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX

Подрядная организация выполнила работы на отрезке улицы Герцена от улицы Первомайской до Ипподромной, улицы Народной от улицы Розы Люксембург до Рижского проспекта, в Восточном проезде – пешеходный переход рядом с кругом, на улице Шестака – от круга до улицы Маргелова, на улице Советской Армии – в районе улицы Железнодорожной, а также на перекрёстке улиц Железнодорожной и Декабристов.

Кроме того, сейчас ведутся работы на улице Звёздной от улицы Труда до улицы Юности.

Также, по словам Бориса Елкина, остаются магистральные улицы, от состояния которых во многом зависит удобство передвижения по городу. В их числе – мост 50‑летия Октября, площадь Ленина, Рижский проспект в районе «Маяка» и улица Юбилейная от Дома офицеров до улицы Народной.

Что касается моста 50‑летия Октября, то в воскресенье, 21 июня, с 21:00 до понедельника, 22 июня, 06:00 планируется снятие старого асфальта, а укладка нового намечена на понедельник и вторник. Работы будут идти в вечерние часы, в это время движение по мосту будет ограниченным.

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