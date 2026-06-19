Асфальт обновили на шести улицах в Пскове

12:12, 19 июня 2026, ПАИ

Изношенные слои асфальта восстановили на нескольких улицах города, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Подрядная организация выполнила работы на отрезке улицы Герцена от улицы Первомайской до Ипподромной, улицы Народной от улицы Розы Люксембург до Рижского проспекта, в Восточном проезде – пешеходный переход рядом с кругом, на улице Шестака – от круга до улицы Маргелова, на улице Советской Армии – в районе улицы Железнодорожной, а также на перекрёстке улиц Железнодорожной и Декабристов.

Кроме того, сейчас ведутся работы на улице Звёздной от улицы Труда до улицы Юности.

Также, по словам Бориса Елкина, остаются магистральные улицы, от состояния которых во многом зависит удобство передвижения по городу. В их числе – мост 50‑летия Октября, площадь Ленина, Рижский проспект в районе «Маяка» и улица Юбилейная от Дома офицеров до улицы Народной.

Что касается моста 50‑летия Октября, то в воскресенье, 21 июня, с 21:00 до понедельника, 22 июня, 06:00 планируется снятие старого асфальта, а укладка нового намечена на понедельник и вторник. Работы будут идти в вечерние часы, в это время движение по мосту будет ограниченным.