Студенты псковского колледжа осваивают профессию в управляющих компаниях

12:09, 19 июня 2026, ПАИ

Студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса проходят производственную практику под руководством наставников из управляющих компаний. Об этом в своём канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Будущие специалисты знакомятся с работой жилищно-коммунального хозяйства уже с первых курсов. Во время практики они участвуют в плановых и сезонных осмотрах многоквартирных домов, фиксируют выявленные дефекты, снимают показания общедомовых приборов учёта и изучают работу инженерных систем.

«С первых курсов ребята погружаются в реальную работу: участвуют в плановых и сезонных осмотрах многоквартирных домов, фиксируют в актах дефекты, снимают показания общедомовых приборов учёта и готовят их к поверке, знакомятся с работой инженерных систем», – отметил глава региона.

За три года обучения студенты осваивают навыки управления жилым фондом, контроля коммунальных сетей, планирования ремонтов и ведения документации.

По словам Михаила Ведерникова, такие специалисты сегодня крайне востребованы в сфере ЖКХ региона. Он подчеркнул, что благодаря национальному проекту «Кадры» и программе «Профессионалитет» рабочие профессии становятся всё более престижными.

«И что особенно важно: наша молодёжь может строить успешную карьеру дома и улучшать городскую среду родного региона», – добавил губернатор.