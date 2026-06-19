Железная воля: как ветеран СВО нашёл силы для повседневного подвига

17:09, 19 июня 2026, ПАИ

Участник специальной военной операции Виктор Свободин прошёл через многие испытания. Домой он вернулся после тяжёлого ранения, мужчина потерял обе ноги. Однако остался опорой для своей семьи и на собственном примере доказал, что сила духа не зависит от физических возможностей человека.

В прошлом Виктор Свободин побывал в нескольких горячих точках, был награждён нагрудным знаком «За дальний поход», медалями «За службу на Кавказе», «За службу в мотострелковых войсках», «За храбрость», «Участнику специальной военной операции» и другими.

В зоне СВО он и получил своё тяжелейшее ранение. «Ранение получил после удара дрона «Баба-яга». Ошарашил, как положено. На пятые сутки только вытянули с поля боя», – вспоминает боец.

Его супруга Анна Балюкова рассказала, что очень гордится мужем: «У него очень большая сила воли. Неслучайно он выжил в тех условиях и вернулся. Мы не чувствуем в семье, что у него такие ограничения. Он по дому делает практически всё сам. Он хозяин дома. Я очень горжусь им. У него очень стойкий, сильный характер».

Для Виктора Свободина дом остаётся крепостью, которую он обустраивает лично, несмотря ни на что. Но главная мотивация ветерана – две его дочери и пятеро внуков.

«Естественно, внуки очень любят у деда находиться. И дедушка их катает постоянно на квадроцикле. Это самое любимое занятие для них», – рассказала дочь Дарья Луйк.

Ещё одна дочь, Марина Германова, хорошо помнит, как отец уезжал на первую чеченскую войну и вернулся: «Он привёз оттуда маленькие туфельки. Они мне не подошли по размеру, но я их до сих пор храню».

Большую роль в возвращении Виктора Свободина к полноценной жизни сыграл филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Его сотрудники не оставили ветерана один на один с бедой. Мужчине выдали коляску повышенной проходимости, которая идеально подходит для жизни в частном секторе, а также автомобиль с ручным управлением, вернувший ему свободу передвижения. Специалисты фонда помогли с обучением новым навыкам, чтобы адаптация к мирной жизни прошла максимально комфортно.

«Помощь ветеранам оказывается комплексно, начиная с оформления документов, выплат, которые им положены. Мы с каждым индивидуально работаем и очень стараемся все вопросы, которые возникают у ветерана, решить», – отметила социальный координатор регионального фонда «Защитники Отечества» Ольга Смирнова.

Сейчас ветеран ожидает выдачу адаптивной одежды, а в планах у него достроить дом и продолжить благоустройство участка. Однако главное событие, которое придаёт Виктору Свободину сил, ещё впереди. В октябре он станет дедом в шестой раз.

«Вообще-то, я живу для внуков. Сначала для детей, а теперь внуки бегают. Я же всех своих внуков встречал из роддома», – поделился ветеран СВО.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области оказывает комплексное социальное сопровождение ветеранам и членам их семей. Обратиться можно по любому вопросу: от медицинского сопровождения до трудоустройства и обучения. Координаторы всегда на связи и помогут найти выход из любой ситуации.