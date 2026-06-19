Железная воля: как ветеран СВО нашёл силы для повседневного подвига
Участник специальной военной операции Виктор Свободин прошёл через многие испытания. Домой он вернулся после тяжёлого ранения, мужчина потерял обе ноги. Однако остался опорой для своей семьи и на собственном примере доказал, что сила духа не зависит от физических возможностей человека.
В прошлом Виктор Свободин побывал в нескольких горячих точках, был награждён нагрудным знаком «За дальний поход», медалями «За службу на Кавказе», «За службу в мотострелковых войсках», «За храбрость», «Участнику специальной военной операции» и другими.
В зоне СВО он и получил своё тяжелейшее ранение. «Ранение получил после удара дрона «Баба-яга». Ошарашил, как положено. На пятые сутки только вытянули с поля боя», – вспоминает боец.
Его супруга Анна Балюкова рассказала, что очень гордится мужем: «У него очень большая сила воли. Неслучайно он выжил в тех условиях и вернулся. Мы не чувствуем в семье, что у него такие ограничения. Он по дому делает практически всё сам. Он хозяин дома. Я очень горжусь им. У него очень стойкий, сильный характер».
Для Виктора Свободина дом остаётся крепостью, которую он обустраивает лично, несмотря ни на что. Но главная мотивация ветерана – две его дочери и пятеро внуков.
«Естественно, внуки очень любят у деда находиться. И дедушка их катает постоянно на квадроцикле. Это самое любимое занятие для них», – рассказала дочь Дарья Луйк.
Ещё одна дочь, Марина Германова, хорошо помнит, как отец уезжал на первую чеченскую войну и вернулся: «Он привёз оттуда маленькие туфельки. Они мне не подошли по размеру, но я их до сих пор храню».
Большую роль в возвращении Виктора Свободина к полноценной жизни сыграл филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Его сотрудники не оставили ветерана один на один с бедой. Мужчине выдали коляску повышенной проходимости, которая идеально подходит для жизни в частном секторе, а также автомобиль с ручным управлением, вернувший ему свободу передвижения. Специалисты фонда помогли с обучением новым навыкам, чтобы адаптация к мирной жизни прошла максимально комфортно.
«Помощь ветеранам оказывается комплексно, начиная с оформления документов, выплат, которые им положены. Мы с каждым индивидуально работаем и очень стараемся все вопросы, которые возникают у ветерана, решить», – отметила социальный координатор регионального фонда «Защитники Отечества» Ольга Смирнова.
Сейчас ветеран ожидает выдачу адаптивной одежды, а в планах у него достроить дом и продолжить благоустройство участка. Однако главное событие, которое придаёт Виктору Свободину сил, ещё впереди. В октябре он станет дедом в шестой раз.
«Вообще-то, я живу для внуков. Сначала для детей, а теперь внуки бегают. Я же всех своих внуков встречал из роддома», – поделился ветеран СВО.
Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области оказывает комплексное социальное сопровождение ветеранам и членам их семей. Обратиться можно по любому вопросу: от медицинского сопровождения до трудоустройства и обучения. Координаторы всегда на связи и помогут найти выход из любой ситуации.
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