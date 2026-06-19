Вирус лихорадки Западного Нила распространяется по России со скоростью 92 километра в год

16:13, 19 июня 2026, ПАИ

Средняя скорость распространения вируса лихорадки Западного Нила по территории России составляет около 92 километров в год. К такому выводу пришли учёные Волгоградского научно-исследовательского противочумного института, проанализировав маршруты завоза и распространения патогена, пишет газета «Известия».

Вирус проникает в страну двумя основными путями: из Африки через южное побережье Чёрного моря, а также из Центральной и Восточной Европы – через Венгрию и Румынию. Переносчиками инфекции выступают перелётные птицы и комары.

Учёные зафиксировали появление различных генетических вариантов патогена в Татарстане, Москве, Краснодарском крае, Астраханской Ростовской, Волгоградской и Орловской областях.

Доминирующий подтип вируса выявлен в 17 регионах России. Доминирующий штамм ABB.1.1 активно расширяет ареал на север и восток.