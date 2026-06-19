Вирус лихорадки Западного Нила распространяется по России со скоростью 92 километра в год
Средняя скорость распространения вируса лихорадки Западного Нила по территории России составляет около 92 километров в год. К такому выводу пришли учёные Волгоградского научно-исследовательского противочумного института, проанализировав маршруты завоза и распространения патогена, пишет газета «Известия».
Вирус проникает в страну двумя основными путями: из Африки через южное побережье Чёрного моря, а также из Центральной и Восточной Европы – через Венгрию и Румынию. Переносчиками инфекции выступают перелётные птицы и комары.
Учёные зафиксировали появление различных генетических вариантов патогена в Татарстане, Москве, Краснодарском крае, Астраханской Ростовской, Волгоградской и Орловской областях.
Доминирующий подтип вируса выявлен в 17 регионах России. Доминирующий штамм ABB.1.1 активно расширяет ареал на север и восток.
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