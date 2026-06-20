Фестиваль природы «РосянкаФест» стартовал в Бежаницком округе

14:00, 20 июня 2026, ПАИ

Фестиваль природы «РосянкаФест» стартовал в деревне Цевло Бежаницкого муниципального округа. Фестиваль проходит в парке «Липки» на берегу озера Цевло, сообщили ПАИ в Полистовском заповеднике.

Фестиваль посвящён природе Полистовья, экологическому просвещению, устойчивому туризму и семейному отдыху на природе.

В 14:00 начнут работу все площадки: выступления творческих коллективов, мастер-классы для детей и взрослых, научные мастер-классы, ярмарка ремёсел и местных угощений, спортивные и игровые активности.

В 14:40 запланировано торжественное открытие нового водного маршрута на озере Цевло «Озёрные летописи». Прямо на празднике организаторы выберут шесть человек, которые смогут бесплатно первыми его пройти. В 15:00 стартуют экскурсии с учёными по берегу озера Цевло.

Также пройдёт шахматный турнир для желающих всех возрастов и уровней подготовки. Викторину «Любимые сказки народов России» и буккросинг готовит Бежаницкая библиотека. Также в деревне Цевло состоится историко-экологический квест для команд или индивидуального прохождения. В рамках проекта «Игры нашего двора «Айда с нами» для детей любых возрастов подготовлены посвящённая насекомым ботаническая раскраска, игры по мотивам книг о жизни пчёл и преобразовании гусеницы в бабочку, творческая мастерская, знакомящая с тем, как семечко становится цветочным полем.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Озёрные летописи», поддержанного Президентским фондом природы. Вход на фестиваль свободный.