День соседей отметили в Портянниково
Жители Портянниково (микрорайон Околица) в Псковском округе отметили День соседей, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.
В программу праздника вошли выступления коллективов Псковского округа, детский и взрослый интерактив и мастер-классы.
Наталья Фёдорова отметила, что в Портянниково много молодых семей с детьми, а жители активные и неравнодушные.
«Поздравила жителей с праздником добрососедства, поблагодарила за активность и совместную работу над позитивными переменами. Пожелала сплочённости, тёплых человеческих отношений, семейного благополучия, мира и добра! Отмечу, дни соседей стали доброй традицией. Их особенно важно проводить в районах многоэтажной застройки, где люди, живущие бок о бок, подчас не знают друг друга. Совместные праздники сближают жителей и дарят радость в житейских буднях», – сказала Наталья Фёдорова.
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