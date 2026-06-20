День соседей отметили в Портянниково

12:37, 20 июня 2026, ПАИ

Жители Портянниково (микрорайон Околица) в Псковском округе отметили День соседей, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

В программу праздника вошли выступления коллективов Псковского округа, детский и взрослый интерактив и мастер-классы.

Наталья Фёдорова отметила, что в Портянниково много молодых семей с детьми, а жители активные и неравнодушные.

«Поздравила жителей с праздником добрососедства, поблагодарила за активность и совместную работу над позитивными переменами. Пожелала сплочённости, тёплых человеческих отношений, семейного благополучия, мира и добра! Отмечу, дни соседей стали доброй традицией. Их особенно важно проводить в районах многоэтажной застройки, где люди, живущие бок о бок, подчас не знают друг друга. Совместные праздники сближают жителей и дарят радость в житейских буднях», – сказала Наталья Фёдорова.