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О судьбе Бориса Трояновского и его вкладе в русскую культуру рассказал Михаил Ведерников

Международный день балалайки отмечается 23 июня. О судьбе Бориса Трояновского, «русского Паганини», имя которого связано с Псковской землёй, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Видео опубликовано в канале главы региона в мессенджере MAX.

Борис Трояновский рано остался без матери, воспитывался бабушкой. Он впервые услышал балалайку у пастухов и крестьян. Скоро и сам начал играть, причём учился тайком. Бабушка не поощряла игру на инструменте, поэтому юный Борис прятался в сарае или в бане, пробовал, искал новые приёмы. Некоторые из них потом вошли в исполнительскую практику и используются до сих пор.

Такой фанатизм сказался на учёбе Трояновского: его отчислили из школы за неуспеваемость и прогулки. Но вскоре музыкант отправился в Петербург и стал выступать в светских салонах. Там его талант заметил создатель и руководитель Великорусского оркестра народных инструментов Василий Андреев. Он и пригласил балалаечника в свой коллектив и даже сделал его солистом.

«Интересно, что Трояновский не знал нот. Только в оркестре Василий Андреев заставил его выучить нотную грамоту. Молодой солист заработал славу в Петербурге, а затем гастролировал по всей России, Европе и даже США. Его игра производила неизгладимое впечатление. Газеты называли его русским Паганини, а публика поражалась, какие возможности скрывал народный инструмент. Во многом именно благодаря Трояновскому балалайка перестала быть только частью деревенского быта и зазвучала на большой сцене!» – рассказал глава региона.

Подробности непростого пути музыканта и его вклада в русскую культуру – в видео.

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