Певец Zvonkiy выступит в Финском парке в Пскове

11:45, 20 июня 2026, ПАИ

Певец Zvonkiy выступит на главной сцене в Финском парке в Пскове 27 июня, сообщили ПАИ в министерстве по молодёжной политике Псковской области.

Zvonkiy – лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года», обладатель награды TopHit в номинации «Лучший мужской вокал». Его песни звучат на Love Radio, «Авторадио», «Хит FM» и других ведущих радиостанциях, а хиты знает вся страна. Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Программу Дня молодёжи можно посмотреть здесь.

Мероприятие проводится АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».