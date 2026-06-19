Великолукский боец Руслан Шамилов отправил в нокаут соперника на турнире АСА 204 в Омске
Руслан Шамилов одержал победу на турнире АСА 204 в Омске, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Техническим нокаутом во втором раунде закончился поединок великолучанина и московского бойца Дмитрия Арышева.
«Поздравляем великолучанина с восемнадцатой победой и желаем двигаться только вперёд», – написали в газете.
Великолукский боец Руслан Шамилов отправил в нокаут соперника на турнире АСА 204 в Омске
В Великих Луках подвели итоги соревнований 30‑й Международной встречи воздухоплавателей
Спортивное событие лета: старт открытого чемпионата и первенства Пскова по лёгкой атлетике
«Есть ключик к победе»: великолукский боксёр Шехов поделился планами на бой с абсолютным чемпионом Иноуэ
Парапауэрлифтинг и шаг в новую жизнь: ветеран СВО из Псковской области поделился своей историей реабилитации
«Главное – преодолеть себя»: как спорт помогает псковским ветеранам СВО начать новую жизнь