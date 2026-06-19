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Спорт

Великолукский боец Руслан Шамилов отправил в нокаут соперника на турнире АСА 204 в Омске

Руслан Шамилов одержал победу на турнире АСА 204 в Омске, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Скриншот трансляции матча

Техническим нокаутом во втором раунде закончился поединок великолучанина и московского бойца Дмитрия Арышева.

«Поздравляем великолучанина с восемнадцатой победой и желаем двигаться только вперёд», – написали в газете.

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