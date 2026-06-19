Шоу свечения аэростатов проведут сегодня в Великих Луках

19:19, 19 июня 2026, ПАИ

Уникальное зрелище – свечение аэростатов – пройдёт в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках сегодня, 19 июня. Об этом сообщается в канале «Воздухоплавание / Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Программа начнётся в Луки-парк в 22:00. В сумерках воздушные шары начнут ярко светиться.

Организаторы предупреждают, что проведение мероприятия зависит от погодных условий. В случае сильного ветра или других неблагоприятных факторов программа может быть изменена.